Ed Sheeran canta sucessos e fecha noite no Palco Mundo do Rock in Rio 2024

O astro pop britânico Ed Sheeran foi a principal atração desta quinta-feira, 19, no Rock in Rio 2024. Ele, munido apenas de seu violão e de centenas de efeitos e samplers que coloca em suas canções, encerrou a noite no Palco Mundo a 1h48 desta sexta-feira, 20, e prometeu voltar ao Brasil em 2024.

Um dos cantores mais queridos das playlists das plataformas digitais se apresenta assim, solo, há mais de uma década e agrada com sucessos como Perfect, Shivers, The A Team e Give Me Love - todas elas fizeram parte da apresentação que o cantor fez no Rock in Rio Lisboa, em junho deste ano. O show da noite de quinta no Rock in Rio não fugiu roteiro da edição lisboeta do festival.

Setlist de Ed Sheeran Rock in Rio 2024:

- Castle on The Hill

- Shivers

- The A Team

- Give Me Love

- Take It Back/Superstition/Aint No Sunshine

- Eyes Closed

- Dont

- No Diggit

- Thinking Out Loud

- Photograph

- Love Yourself

- Perfect

- Bloodstream

- You need me, I dont need You

- Shape of You

- Bad Habits