Machado de Assis ganha mural de 150 m² na ABL em seus 185 anos

A Academia Brasileira de Letras (ABL) vai homenagear os 185 anos de nascimento de um dos maiores escritores brasileiros, e seu fundador, Machado de Assis com um grande mural em sua sede, no Rio de Janeiro.

A inauguração está marcada para segunda, 23, às 15h30.

A ideia da homenagem surgiu em 2023 e trará um grande retrato do escritor, pintado à mão, com referências estéticas do Rio de Janeiro do século 19, além de elementos pessoais da vida de Machado de Assis, como sua mulher, Carolina Augusta.

O mural tem 150 m² e foi elaborado e produzido pelo coletivo Negro Muro, que tem como objetivo valorizar figuras históricas negras por meio da arte urbana.

Para a inauguração está prevista uma mesa-redonda com João Cezar de Castro Rocha, professor e historiador especializado em literatura comparada e no legado de Machado de Assis; Carolina Rocha, militante antirracista, professora e pesquisadora em educação e religiosidade afro-brasileira; e Márcio Hilário, doutor em Literatura Brasileira e especialista em Machado de Assis, que leciona no Colégio Pedro II.

Também estão previstas apresentações musicais da Orquestra Luna, de um grupo de jovens violinistas da Providência e do grupo Trio Julio.

Onde fica a ABL

A Academia Brasileira de Letras fica na Av. Pres. Wilson, 203 - Centro - , no Rio de Janeiro.