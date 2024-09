Márcia Fu volta à 'Fazenda' com quadro de humor; veja quando 'Fuzenda' vai ao ar

Terceira colocada em A Fazenda 15, Márcia Fu vai voltar ao reality show da Record com um quadro de humor. No ano passado, a ex-jogadora de vôlei conquistou o público com seu estilo e desde então faz sucesso com internautas.

O quadro se chamará Fuzenda e será apresentado por ela e Lucas Selfie, às quintas. "Nem podia sonhar com o que está acontecendo hoje. Com certeza, A Fazenda mudou a minha vida. Tudo na minha vida, hoje em dia, que mudou para melhor, eu devo à Fazenda e à Record", disse para o Splash.

Márcia Fu também revelou que vai estar no programa Hora do Faro. "Tudo que eu fiz dentro de A Fazenda foi de coração. Fiz porque eu estava com vontade ... Estou muito feliz ... Falo brincando, sou brincalhona, mas eu acho que plantei e hoje estou colhendo. Estou muito feliz mesmo."

O quadro da ex-peoa vai coincidir com o dia da eliminação no reality show. A medalhista olímpica ainda aconselhou os participantes de A Fazenda 16 e sugeriu que eles sejam sinceros e "botem para quebrar".