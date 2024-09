BB informa que carteira para energias renováveis sobe 16,6% em 1 ano, a R$ 15,4 bi

O Banco do Brasil informou nesta quinta-feira, 19, que a carteira de crédito para o financiamento de energias renováveis atingiu R$ 15,4 bilhões no banco, crescimento de 16,6% em um ano. A meta do banco é dobrar o tamanho desse portfólio até 2030, chegando a R$ 30 bilhões em saldo.

Em project finance, ou seja, o financiamento direcionado a projetos específicos de infraestrutura, foram mais de R$ 8 bilhões destinados a usinas eólicas e solares. Para produtores rurais, público que é alvo de uma linha específica, foram mais de R$ 4,8 bilhões.

Para micro e pequenas empresas, o financiamento para energia renovável passou da marca de R$ 1 bilhão neste ano, enquanto para pessoas físicas, o BB financiou mais de 24 projetos residenciais de energia renovável, com valor total de R$ 700 milhões.

O banco levou estes e outros números sobre seus negócios sustentáveis a um evento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre desenvolvimento sustentável no Brasil, realizado na sede da entidade, em Nova York. Como mostrou na quarta-feira o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), parte da cúpula do BB acompanha a programação, e também buscará novas captações para projetos sustentáveis.

A carteira do BB de crédito com características sustentáveis era de R$ 358,4 bilhões no final do segundo trimestre, crescimento de 11,5% em um ano. O banco tem o objetivo de elevar o volume de operações entre 9% e 13% neste ano em relação ao final de 2023.