COB Expo terá treino aberto de boxe com medalhista olímpico Abner Teixeira

Após confirmar a presença de Rebeca Andrade, a COB Expo anunciou a presença de boxeadores olímpicos do Brasil na grande feira de esportes organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a ser realizada em São Paulo entre os dias 25 e 29 deste mês. Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, Abner Teixeira vai participar de um treino aberto durante o evento.

O pugilista terá a companhia de Bárbara Santos e Wanderley Pereira. O trio defendeu as cores do Brasil na Olimpíada de Paris-2024, no mês passado. Wanderley foi o boxeador que foi mais longe entre eles, parando nas quartas de final, na categoria até 80kg. Bárbara e Abner foram eliminados logo na estreia.

O trio de boxeadores vai participar de um treino aberto para o público no dia 25, quarta-feira da próxima semana, entre 10h e 15h. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe). E, ao fim do treino, eles vão interagir com o público presente.

Entre os dias 27 e 29, a CBBoxe vai organizar também uma competição durante a COB Expo, batizada de Desafio Recoma de Boxe, com a participação de 70 pugilistas de diferentes categorias.

Para tanto, um ringue oficial Taishan Sports será montado no meio da COB Expo. "O ringue oferece segurança para os atletas, com estrutura resistente e materiais de alta qualidade. A estrutura robusta garante a segurança durante as lutas e treinos. Outra vantagem é que ele proporciona uma plataforma estável, evitando oscilações que podem prejudicar o desempenho dos atletas. O ringue é feito para durar e resistir ao uso constante e a diversas condições climáticas", afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa que montará a estrutura.