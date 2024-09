Em BH, Tramonte tem 29%, Engler, 20%, e Fuad, 18%, aponta pesquisa Real Time Big Data

Pesquisa Real Time Big Data sobre o cenário eleitoral em Belo Horizonte divulgada nesta quinta-feira, 19, mostra que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a corrida com 29% das intenções de voto. O deputado estadual Bruno Engler (PL) aparece com 20% e o atual prefeito Fuad Noman (PSD), tem 18%.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) registrou 7% na sondagem. Em seguida, aparecem o vereador Gabriel Azevedo (MDB) com 6%, o deputado federal Rogério Correia (PT) com 5%, e o senador Carlos Viana (Podemos) com 3%. Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram. Indecisos somam 6%, enquanto outros 6% dos eleitores belo-horizontinos pretendem votar em branco ou anular.

A pesquisa do Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08734/2024.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, na qual os entrevistados respondem o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Mauro Tramonte lidera com 18% de citações. Bruno Engler foi citado por 13%, Fuad por 12% e Duda Salabert por 6%.

Gabriel Azevedo foi lembrado por 3%, Rogério Correia, por 2% e Viana, por 1%. As menções a outros nomes somam 2%, enquanto os votos nulos ou brancos representam 10%. Nesta modalidade de pesquisa, os indecisos somam 33% dos eleitores questionados.