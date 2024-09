Taxas curtas de juros disparam com ajuste a tom conservador do Copom

Os juros curtos chegaram a disparar 16 pontos-base após a abertura desta quinta-feira, 19, em reação ao tom mais conservador do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), enquanto os médios subiram 10 pontos. Com isso, o mercado vai calibrando suas apostas para os próximos passos do Banco Central brasileiro em relação ao ritmo de aperto monetário.

Já os longos chegaram a avançar 7 pontos, mas operavam perto da estabilidade em meio à queda de mais de 1% do dólar ante o real. Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 11,920%, de 11,769% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 11,895%, de 11,816%, e o para janeiro de 2029 marcava 11,945%, de 11,958% no ajuste de quarta-feira, 18.