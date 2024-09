Bia Haddad supera australiana e estreia com vitória no Torneio de Seul

De volta às quadras após a grande campanha no US Open, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Seul. Nesta quinta-feira, a número 1 do Brasil superou a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h46min de confronto na capital da Coreia do Sul.

Como estreou diretamente nas oitavas de final, por ser uma das principais cabeças de chave da competição, Bia já garantiu vaga nas quartas. Sua próxima adversária será a russa Polina Kudermetova, tenista de 21 anos e que veio do qualifying. Número 163 do mundo, ela vem a ser a irmã mais nova da experiente Veronika Kudermetova, que costuma brilhar nas duplas.

Será a primeira vez que Bia enfrentará Polina no circuito profissional. A partida está marcada para esta sexta-feira, sem horário definido ainda. Curiosamente, se a brasileira vencer Polina, poderá cruzar justamente com a irmã mais velha, Veronika (ex-número nove do mundo), na semifinal.

Nesta quinta, Bia voltou a mostrar potência em seu saque, como fizera no US Open, no início do mês. Em Nova York, ela alcançara as quartas de final, em sua melhor campanha no Grand Slam americano. Na capital sul-coreana, a número 17 do mundo foi eficiente no serviço e se defendeu quando foi necessário.

Bia sofreu apenas uma quebra de saque em cinco break points obtidos por Tomljanovic na partida. Por sua vez, ela aproveitou três quebras das 10 chances que teve ao longo dos dois sets.

O triunfo na estreia já garante Bia de volta ao 16º posto do ranking, na atualização da próxima segunda-feira. Ela havia obtida esta posição ao fim do US Open, mas acabou perdendo uma colocação nesta semana.