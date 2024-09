Juros no Reino Unido seguirão restritivos até que riscos inflacionários se dissipem, diz BoE

No comunicado sobre a decisão de manter a política monetária inalterada, o Banco da Inglaterra (BoE) avisa que os juros devem seguir restritivos por "tempo suficientemente longo", até que se dissipem mais os riscos à volta sustentável da inflação à meta de 2% no Reino Unido.

Na nota, a autoridade monetária defende que a "abordagem gradual" na remoção da restrição monetária permanece "apropriada". "O Comitê continua a monitorar de perto os riscos de persistência da inflação" e decidirá o grau apropriado de restrição monetária a cada reunião", informa.

Votação

Oito dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) do Banco da Inglaterra (BoE) votaram a favor da manutenção da taxa básica de juros em 5,00% ao ano. Apenas Swati Dhingra divergiu da decisão, com preferência por uma redução em 25 pontos-base, a 4,75%.

Por outro lado, todos os dirigentes referendaram a proposta de reduzir o balanço do BoE em 100 bilhões de libras pelos próximos 12 meses, para um total de 558 bilhões de libras.