Katy Perry no 'Estrela da Casa': todos os detalhes sobre a visita da cantora

Katy Perry está no Brasil para o Rock in Rio, se apresentando na sexta-feira, 20. Mas, nesta quarta-feira, 18. Ela também surpreendeu ao aparecer no reality show Estrela da Casa. Os participantes ficaram surpresos com a presença da diva pop no programa, que acabou indo cumprimentar cada um deles.

Durante uma visita ao estúdio musical, Ana Clara guia os participantes do programa, e MC Mayarah aproveita para perguntar a Katy Perry se ela sabe dançar funk. A cantora responde que não, mas logo se dispõe a aprender. As duas levantam-se, e Mayarah começa a ensinar Katy a dançar, com direito a dicas de rebolado.

Enquanto isso, os participantes comentam o talento de Nicole para fazer caretas, e ela demonstra uma de suas expressões humorísticas. Katy, divertida, ri e surpreende o grupo ao revelar que consegue imitar o som de um sapo, arrancando gargalhadas de todos.

Depois Ana levou a cantora para um tour pela casa. A cantora começa pela cozinha, onde ganha um biscoito recheado, e depois visita o quarto azul, seguindo para o laranja. No final, ela se deita na cama onde MC Mayarah costuma dormir, encerrando a visita de forma descontraída.

Katy Perry ouve os participantes cantando

No quadro Estrela da Casa, os confinados sempre soltam a voz, e a visita de Katy Perry não seria diferente. A cantora pede ao grupo para cantar uma música, e eles escolhem um trecho de Teenage Dream. Depois disso, Unna X, MC Mayarah, Thália e Gael mostram seus talentos com performances individuais.

Fé e espiritualidade

Ana Clara abre espaço para perguntas, e Leidy aproveita para perguntar sobre a relação de Katy com a espiritualidade. Katy explica que sua ligação com a fé começou cedo, cantando na igreja desde os nove anos, já que seus pais são pastores viajantes. Ela compartilha que sua conexão com o divino é muito forte e que acredita em algo maior.

Novo single

Katy revela detalhes de seu novo álbum, chamado 143, explicando que o título representa "eu te amo", um número que recebeu como um sinal espiritual durante um período difícil de sua vida. Ela comenta que esse número a ajudou a seguir em frente quando enfrentava desafios familiares.

Além disso, a cantora surpreende os participantes ao anunciar que eles terão a chance de ouvir, em primeira mão, uma das músicas inéditas do álbum, intitulada Gorgeous, que será lançada oficialmente na sexta-feira. Ela acrescenta que a faixa foi feita para inspirar e motivar as pessoas em suas rotinas.

Conselhos aos participantes

Nicole pergunta à cantora como ela lida com os momentos difíceis, e Katy compartilha que a dor é inevitável, mas o sofrimento faz parte do processo de crescimento. Ela enfatiza que, independentemente de status ou dinheiro, todos enfrentam desafios, e que não existe fracasso, apenas lições a serem aprendidas.