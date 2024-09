Pesquisa Quaest em Goiânia: Sandro Mabel tem 24% das intenções de voto e Adriana Accorsi, 22%

Pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral de Goiânia divulgada nesta terça-feira, 17, mostra que o ex-deputado federal Sandro Mabel (União) e a deputada federal Adriana Accorsi (PT) dividem a liderança nas intenções de voto. Mabel tem 24%, enquanto Adriana aparece com 22%. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) tem 15% das intenções de voto, seguido pelo ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), que aparece com 9%. Os dois estão empatados no limite da margem de erro. O jornalista Matheus Ribeiro (PSDB) tem 8%, o atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Solidariedade), tem 4% e o professor Reinaldo Pantaleão (UP) tem 2%. Indecisos somam 9%, e 7% dos eleitores goianienses pretendem votar branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi contrata pela TV Anhanguera e ouviu 900 eleitores de forma presencial entre os dias 14 e 16 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-09481/2024.

Na comparação com a última pesquisa, divulgada em 27 de agosto, Mabel cresceu cinco pontos percentuais e Accorsi manteve o mesmo índice. Vanderlan caiu de 19% para 15%. Matheus saiu de 6% para 8%. Fred Rodrigues, Rogério Cruz e Reinaldo Pantaleão mantiveram os mesmos índices.

Na pesquisa espontânea, em que os eleitores falam o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Accorsi e Mabel foram citados por 13% cada um. Em seguida aparecem Fred Rodrigues, com 6%, Vanderlan Cardoso, 6%, Rogério Cruz, 2%, e Matheus Ribeiro, 1%. Indecisos somam 58%.

Mabel tem vantagem sobre Accorsi em eventual segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Mabel e Accorsi, o ex-deputado federal teria 50% das intenções de voto, enquanto a petista seria escolhida por 35% dos eleitores. Nesse cenário, brancos e nulos somam 11%, e 4% estão indecisos.