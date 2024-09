Petista chama deputado do PL 'para esperar lá fora' na Alerj após fala sobre Jojo Todynho

O deputado estadual do Rio de Janeiro Renato Machado (PT) chamou o colega Renan Jordy (PL) para brigar "lá fora". A discussão se deu quando Jordy anunciou que faria um projeto de lei para condecorar Jojo Todynho.

Em seu discurso, o deputado disse que Todynho era uma mulher negra e de direita e que por isso era atacada pela "claque" de esquerda que classificou como "escravocratas". Procurado, Machado disse que respondeu com a mesma intensidade; Jordy declarou que não atacou Machado diretamente.

A discussão aconteceu durante a sessão da Assembeia do Rio de Janeiro (Alerj) desta terça-feira, 17. No episódio, Jordy parabenizou a artista por "sair da senzala ideológica" da "claque esquerdista". Jojo Todynho se declarou uma mulher conservadora e fez publicações de apoio a Alexandre Ramagem, candidato do PL à prefeitura do Rio.

Segundo Jordy, os partidos de esquerda pregam amor, mas odeiam os que pensam diferente. O deputado então os chamou de "escravocratas do século XXI", "senhores de engenho" e "capatazes do pensamento" Por fim, Jordy disse que está fazendo um projeto para condecorar com a medalha Tiradentes, a maior honraria do estado, à cantora.

Mais adiante na sessão, Renato Machado (PT) rebateu as acusações e se ofendeu com os adjetivos usados. "Quando você se dirige à 'claque', está me incluindo. Você me respeite. Sou um cidadão de bem, pai de família, pastor evangélico e negro. Se você quiser arrumar problema pessoal comigo, você arruma lá fora", disse.

Machado, que se identificou como um homem negro, disse que Jordy não deveria incluí-lo no que chamou de claque. Enquanto o petista falava, apontando o dedo para o adversário, Jordy fez um gesto de passar o dedo sobre o antebraço. Machado considerou isso um gesto racista e disse que vai "tomar as providências cabíveis" e enviar o vídeo do ocorrido ao Ministério Público. Questionado sobre o gesto, Jordy disse que, durante a fala do petista, ele dizia de forma sarcástica "estou morrendo de medo" e o gesto com o dedo seria sobre estar arrepiado.

Sobre o convite para briga, Jordy disse que o adversário "tem histórico de ameaças" e que não sabe se o convite de "esperar la fora" era para "brigar ou me matar". Machado declarou por meio de nota que "Jordy usou de extrema violência verbal ao se referir aos integrantes do Partido dos Trabalhadores. Isso causou extrema revolta e indignação em Renato, que respondeu com a mesma veemência, mas ao dizer que esperava lá fora, mostrou que o plenário da Alerj não é espaço para aquele tipo de provocação".