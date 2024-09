Sobrinha de Kamila Simioni, ex-A Fazenda, é baleada no Rio de Janeiro: Está estável

Que situação! Kamila Simioni contou ao jornal Correio Braziliense que sua sobrinha, de 14 anos de idade, foi baleada em uma comunidade do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, dia 18.

A adolescente estava com o pai no carro, quando o GPS indicou para que entrassem dentro da comunidade Baixa do Sapateiro, no complexo da Maré. O Distrito Policial enviou um comunicado à imprensa sobre o ocorrido:

A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que nesta quarta-feira, dia 18, equipe do 22º BPM (Maré) foi acionada para uma ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo, na comunidade Baixa do Sapateiro. A jovem que estava no veículo foi ferida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. A ocorrência está em andamento.

A influenciadora comentou com o jornal que voltou correndo de uma viagem para acompanhar a família:

Estou indo ao Rio encontrar meu irmão. Ela está em cirurgia, mas o estado é estável. Meu irmão está bem, graças a Deus.