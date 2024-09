Bombeiros de Mato Grosso monitoram incêndios em 28 fazendas de 21 municípios

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso informou nesta quarta-feira, 18, em nota, que o Batalhão de Emergências Ambientais monitora incêndios em 28 fazendas de 21 municípios, além de fogo na região da BR-364, em Brasnorte. Os municípios nos quais as fazendas se situam são Tabaporã, Cláudia, Nova Maringá, Lucas do Rio Verde, Itanhangá, Nova Mutum, União do Sul, Sinop, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro, Santa Terezinha, Porto Alegre do Norte, Serra Nova Dourada, Araguaiana, General Carneiro, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, Confresa, Luciara, Cocalinho e Colniza.

Além disso, a corporação combatia, na terça-feira, 31 incêndios florestais, situados principalmente no Pantanal de Mato Grosso. "As equipes se dividem na região da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal, em Barão de Melgaço; Parque Estadual do Guirá e região da Baía Grande, próximo a Estação Ecológica do Taiamã, em Cáceres; e na Fazenda Laguna, próxima a Terra Indígena Tereza Cristina", diz a nota da corporação.

O BEA também monitora incêndios na Área de Proteção Ambiental dos Meandros do Rio Araguaia, em Cocalinho; na Terra Indígena Capoto Jarinã, em Peixoto de Azevedo; e na Aldeia Utiariti, em Campo Novo do Parecis. "O Corpo de Bombeiros só não entrou nos locais porque é necessária autorização dos órgãos federais", ressalta no comunicado.

Além desses incêndios, o Corpo de Bombeiros também atua em Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Alto Araguaia, Paranatinga, Pedra Preta, Guiratinga, Alto Paraguai, Sinop, Nova Mutum, Diamantino, União do Sul, Sorriso, Ribeirão Cascalheira, Novo Santo Antônio, Cáceres, Aripuanã, Juína, Juara, Tangará da Serra e Novo Mundo.