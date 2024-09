'Tem muita coisa que me arrependo', diz Xuxa sobre padrão de imagem das Paquitas

Pra Sempre Paquitas, série documental da Globoplay que passa pela história das coadjuvantes do Xou da Xuxa, explora os bastidores da criação das ajudantes de palco da apresentadora e relata, também, os traumas deixados nas meninas, pré-adolescentes em suas épocas de paquita. No terceiro episódio, Xuxa e diversas entrevistadas falaram sobre como sofreram pressão por emagrecimento.

O terceiro capítulo, intitulado Do mundo a gente toma conta - sucesso internacional e representatividade, foca no conceito de Paquita criado por Marlene Mattos, e toca na questão da representatividade porque, desde o início, a produtora fazia questão que todas fossem, segundo Xuxa, "brancas, loiras e magras". Neste momento do documentário, a própria apresentadora faz um mea-culpa, relembrando o seu papel no contexto.

"Era uma coisa longe da vontade da Marlene, ter uma paquita negra. Hoje, vendo isso, se eu pudesse ter tido um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de empatia, ter me colocado no lugar dessas meninas que queriam tanto estar ali também e não tiveram essa chance? Eu ajudei muito nisso", relembra Xuxa.

Gordofobia e distúrbios alimentares

Xuxa relembrou também a pressão que Marlene colocava na sua imagem e no seu emagrecimento: "Eu com 58 quilos a Marlene já chiava. Eu com 60 quilos ela já me chamava de gorda. Tanto é que quando ela começou a falar 'você tem que ver que você está muito gorda. Muito gorda', eu fui ver que eu estava grávida".

As paquitas também sofriam com a pressão de Marlene, tanto que Ana Paula Guimarães, a ex-paquita Catuxa, revelou que chegou a desenvolver bulimia na adolescência. E, apesar do grupo de ex-paquitas não culpar a própria apresentadora, o documentário passa por algumas imagens antigas do Xou da Xuxa em que ela encoraja o emagrecimento das paquitas e acaba por contribuir para a pressão criada por Marlene. Sobre isso, Andréa Faria, a Xiquita, relembra: "Algumas vezes a Xuxa presenciou algumas cenas de Marlene chamando nossa atenção, e ela ficava na dela".

Xuxa relembra os momentos com pesar: "Cobrar das meninas eu achava meio que normal, tipo, Marlene quer isso. Ela quer me ver magra e quer ver vocês magras também. Um erro enorme? Enorme". Ela continuou: "Eu falava isso de ignorância. Tem muita coisa que eu me arrependo de ter falado, ter pensado, ter agido por ignorância", disse Xuxa. "Eu dava importância ao que ela queria e não ao que a gente tinha".

Convidada, Marlene Mattos não quis participar de Pra Sempre Paquitas. A série, de cinco episódios, está disponível na Globoplay.