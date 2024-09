Nísia sobre bets e saúde mental: jogos virtuais requerem forte regulação

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse nesta quarta-feira (18) que o impacto dos jogos virtuais na vida das pessoas e na saúde mental requer que as bets tenham "forte regulação". Ela deu a declaração em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

"Acho que essa questão dos jogos nos meios virtuais, cada vez mais intensa, seu impacto na vida das pessoas e na saúde mental requerem uma forte regulação. Nós temos buscado fortalecer dentro de toda uma estratégia na área da saúde mental", declarou a ministra da Saúde.

"O governo federal não só participa dessa discussão como o próprio ministro Haddad deu uma entrevista agora focalizando (o tema), até chamando de uma pandemia", disse Nísia Trindade.