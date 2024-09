Gerdau Ameristeel celebra contrato de aquisição da Dales, de reciclagem, por US$ 60 mi

A Gerdau anunciou nesta quarta-feira, 18, que sua controlada na América do Norte, a Gerdau Ameristeel US Inc., celebrou contrato para aquisição de ativos de uma empresa de operação, processamento e reciclagem de sucata ferrosa denominada Dales Recycling Partnership, por aproximadamente US$ 60 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o conjunto de ativos inclui os terrenos, estoques e ativos fixos associados às operações da Dales Recycling nos estados do Tennessee, Kentucky e Missouri, nos Estados Unidos. "A aquisição tem como objetivo aumentar a captura de sucata ferrosa cativa pela Gerdau por meio de canais próprios, para fornecimento dessa matéria-prima às suas operações, com custo competitivo", afirma.

A empresa ressalta que o fechamento da operação está condicionado à verificação de condições precedentes usuais para este tipo de operação. "Essa aquisição está alinhada à estratégia de crescimento e competitividade das operações, através dos ativos com maior potencial de geração de valor no longo prazo e ampliação da presença em mercados de maior rentabilidade para seus negócios", afirma.