Saldo do programa de recompra reserva do Fed cai ao menor nível em mais de 3 anos

Um programa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) observada de perto, que mede o nível de excesso de dinheiro no sistema financeiro, caiu para seu nível mais baixo em mais de três anos esta semana.

Os saldos no chamado programa de recompra reversa overnight, ou RRP - instrumento no qual fundos do mercado monetário e outros investidores podem estacionar dinheiro para ganhar juros de curto prazo do Fed - atingiram US$ 256,33 bilhões na terça-feira, de acordo com o Fed de Nova York. Isso segue o nível de segunda-feira de US$ 239,4 bilhões, que foi o menor saldo visto desde maio de 2021. Ambos os números estão bem abaixo do pico de US$ 2,6 trilhões verificado em dezembro de 2022.

Grandes instituições têm obtido um retorno overnight estável de 5,3% do RRP desde julho de 2023, o que é um forte argumento para que os investidores permaneçam no curto prazo.

Estrategistas e economistas de Wall Street têm prestado muita atenção aos níveis do RRP. O programa funciona como uma rede de segurança que você não quer ver desaparecer. Se esse excesso de dinheiro acabar, os investidores ficariam preocupados de que os bancos precisariam sacar mais pesadamente de suas reservas mantidas no Fed para atender às suas necessidades de liquidez.

Esse cenário colocaria o Fed em situação complicado, provavelmente levando a críticas de que o banco central reduziu seus ativos de balanço demais e manteve altas taxas de juros por muito tempo - fazendo com que muito dinheiro saísse do sistema. Fonte: Dow Jones Newswires.