Petrobras alcança um milhão de acionistas na bolsa brasileira

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 18, que alcançou a marca inédita de um milhão de acionistas individuais na bolsa brasileira. Em cinco anos, houve um crescimento de 170% do número de pessoas que possuem ações da companhia.

Em nota, a estatal destaca ainda que atualmente o porcentual de investidor pessoa física no capital social da estatal é maior que o dos investidores institucionais brasileiros.

"O aumento do número de acionistas se soma a uma série de boas notícias que a companhia vem obtendo no mercado e reflete a confiança dos investidores no potencial da companhia e na geração de valor de seus projetos e resultados", destaca.

Segundo a estatal, o retorno ao acionista preferencial da companhia (valorização + dividendos) no ano é de 11,4%, ao passo em que o petróleo do tipo Brent, referência no mercado internacional, se desvalorizou 4,1% e o índice Ibovespa avançou 0,6%.