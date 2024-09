Nunes tem 24% na disputa por SP; Boulos, 23%; e Marçal, 20%, aponta Quaest

O novo levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira, 18, sobre as intenções de voto do paulistano para a Prefeitura de São Paulo indica um empate técnico triplo entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 24% de menções no cenário estimulado, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 20%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, os três estão tecnicamente empatados.

No segundo pelotão, aparecem o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 10%, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 7%, e a economista Marina Helena (Novo), com 2%. Os demais candidatos não pontuaram. São 7% os que votam branco ou nulo e 7% estão indecisos. Os dados são relativos ao cenário estimulado, em que o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código SP-00281/2024.

A pesquisa é a primeira das três que serão divulgadas após o episódio em que José Luiz Datena deu uma cadeirada em Marçal, durante o debate realizado pela TV Cultura no último domingo, 15. Entretanto, um dos dias de coleta da pesquisa Quaest não teve respostas impactadas pela repercussão do caso, uma vez que a agressão ocorreu no final da noite do domingo.

Na pesquisa anterior, divulgada na última quarta-feira, 11, Marçal apareceu com 23% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o atual prefeito, com 24%, e com Boulos, com 21%. Datena aparecia na sequência, com 8%, empatado numericamente com Tabata. A margem de erro do levantamento também é de três pontos porcentuais.

A variação porcentual entre os dois levantamentos indica que os índices de intenção de voto estão estacionários, ou seja, não há variação para além da margem de erro. Nunes manteve o resultado numérico, enquanto Boulos oscilou positivamente dois pontos e Marçal oscilou três para baixo. Datena oscilou dois pontos porcentuais para cima e Tabata, um para baixo.

Outras duas pesquisas ainda serão publicadas nesta semana: a do Datafolha na quinta-feira, dia 19, e a do instituto Paraná Pesquisas, na sexta-feira, 20.

Simulações de segundo turno

A pesquisa Quaest simulou três cenários de segundo turno. Em um embate entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o prefeito venceria o candidato do PSOL por 46% das intenções de voto a 35%. Neste cenário, são 13% os que votariam branco ou nulo e os indecisos são 6%.

Em uma etapa derradeira da eleição entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o emebedista venceria o ex-coach por 47% dos votos a 27%. Nesta hipótese, são 20% os que votariam nulo ou branco e 6% de indecisos.

Em um segundo turno entre Boulos e Marçal, o candidato do PSOL venceria por 42% a 36%. Entre os dois, são 17% os que votariam branco ou nulo e 5% de indecisos.