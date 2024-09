Pesquisa Quaest: as intenções de voto em Aracaju, Macapá, Manaus, Natal, Rio Branco e Teresina

O instituto de pesquisa Quaest divulgou nesta segunda-feira, 16, uma nova rodada de levantamentos sobre as intenções de voto em seis capitais. As pesquisas mostram os cenários eleitorais de Aracaju (SE), Macapá (AP), Manaus (AM), Natal (RN), Rio Branco (AC) e Teresina (PI).

As campanhas eleitorais estão na reta final, já que o primeiro turno das eleições municipais vai ser realizado daqui a 19 dias, em 6 de outubro. Confira como estão as intenções de voto em cada uma das seis cidades.

Aracaju

Em Aracaju, a vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a corrida com 36% das intenções de voto. A deputada federal Yandra Moura (União) tem 18% das intenções de voto. Yandra está empatada no limite da margem de erro com o ex-secretário de Desenvolvimento Urbano Luiz Roberto (PDT), que tem 13%.

Em seguida, aparecem a policial Delegada Daniele (MDB), com 10%, a jornalista Candisse Carvalho (PT), com 8%, e a professora Niuly Campos (PSOL), com 2%. Filipe Vilanova (PCO) e Zé Paulo (Novo) não pontuaram. Indecisos somam 6% e brancos e nulos são 7%.

Comparado com a pesquisa anterior, divulgada em 26 de agosto, Emília cresceu 10 pontos porcentuais e Yandra subiu cinco pontos porcentuais. Luiz Roberto também apresentou crescimento, saindo de 9% para 13%. Delegada Daniele recuou de 19% para 10%. Candisse e Niuly mantiveram os mesmos índices do último levantamento.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela TV Sergipe e realizada de forma presencial com 852 eleitores de Aracaju entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-00971/2024.

Macapá

Na capital amapaense, o atual prefeito, Dr. Furlan (MDB) tem 86% das intenções de voto e pode ser reeleito ainda no primeiro turno. A ex-deputadas federais Aline Gurgel (Republicanos) e Patrícia Ferraz (PSDB) estão empatadas com 4% cada.

O ex-deputado estadual Paulo Lemos (PSOL) tem 3% das intenções de voto e o ex-senador Gilvan Borges (Avante) tem 1%. Gianfranco (PSTU), Jairo Palheta (PCO) e Sharon Braga (Novo) não pontuaram. Indecisos e eleitores que desejam votar em branco ou nulo somam 1%, cada.

Comparado com a última pesquisa feita pela Quaest em Macapá, que foi divulgada no dia 26 de agosto, Furlan recuou de 91% para 86%. Aline e Patrícia oscilaram dois pontos porcentuais para cima, cada. Gilvan Borges teve uma variação de um ponto para baixo, dentro da margem de erro.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e realizada de forma presencial com 704 eleitores de Macapá entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AP-00095/2024.

Manaus

Em Manaus, o atual prefeito David Almeida (Avante) é o candidato preferido por 38% dos eleitores. Há um empate triplo pelo segundo lugar: o deputado estadual Roberto Cidade (União) tem 19%, o deputado federal Amon Mandel (Cidadania) aparece com 15%, e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) registrou 13% na sondagem.

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) tem 6% das intenções de voto e o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza) aparece com 1%. Gilberto Vasconcelos (PSTU) não pontuou. Indecisos somam 5% e brancos e nulos são 3%.

Comparado com a pesquisa anterior na capital amazonense, publicada em 26 de agosto, Almeida oscilou um ponto porcentual para cima, de 37% para 38%. Roberto Cidade cresceu quatro pontos porcentuais para cima. Amom Mandel passou de 15% para 17% e Capitão Alberto Neto variou de 12% para 13%. Ramos recuou, dentro da margem de erro, de 7% para 6%. Wilker Barreto tinha 3% no último levantamento.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e realizada de forma presencial com 900 eleitores manauaras entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-02587/2024.

Natal

Pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral de Natal mostra que o ex-prefeito Carlos Eduardo (PSD) lidera a corrida com 41% das intenções de voto. Há um empate técnico na segunda posição entre os deputados federais Paulinho Freire (União), que tem 24%, e Natália Bonavides (PT), que aparece com 18%.

O ex-deputado federal Rafael Motta (Avante) registrou 2% na sondagem. Nando Poeta (PSTU) e Hero (PRTB) não pontuaram. Indecisos somam 4% e 11% pretendem votar branco ou nulo.

Comparado com a pesquisa anterior, divulgada em 26 de agosto, Carlos Eduardo passou de 44% para 41%. Paulinho Freire teve um crescimento de 11 pontos porcentuais e Natália Bonavides cresceu de 14% para 18%. Rafael Motta variou dois pontos porcentuais para baixo. Nando Poeta registrou 1% das intenções de voto no levantamento do mês passado.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela Inter TV Cabugi e realizada de forma presencial com 852 eleitores de Natal entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RN-02681/2024.

Rio Branco

Na capital do Acre, o atual prefeito Tião Bocalom (PL) tem 47% das intenções de voto e poderia ser eleito em primeiro turno se a eleição fosse hoje. O ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) tem 36% das preferências dos eleitores. O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) registrou 5% na sondagem.

A pesquisa Quaest mostrou também que o deputado estadual Dr. Jenilson (PSB) tem 4% e está empatado com Jarude na margem de erro. Indecisos e eleitores que pretendem votar branco ou nulo somam 4%, cada.

Em comparação à pesquisa anterior, divulgada em 26 de agosto, Bocalom oscilou positivamente três pontos porcentuais. Marcus Alexandre, por sua vez, caiu sete pontos. Jarude tinha o mesmo índice registrado na nova sondagem e Dr. Jenilson variou dois pontos porcentuais para cima.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e realizada de forma presencial com 704 eleitores de Rio Branco entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 3,7 pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AC-03050/2024.

Teresina

Na capital do Piauí, há um embate acirrado entre o ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil) e o deputado estadual Fabio Novo (PT). Mendes tem 44% das intenções de voto, enquanto o petista tem 40%. Os dois estão empatados na margem de erro, que é de três pontos porcentuais.

O atual prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (PRD), é o candidato preferido por 4% dos eleitores de Teresina e Professor Tonny (Novo) registrou 1% na sondagem. Francinaldo Leão (PSOL), Geraldo Carvalho (PSTU), Lourdes Melo (PCO), Santiago Belizário (UP) e Telsírio Alencar (Mobiliza) não pontuaram. Indecisos somam 7% e 4% pretendem votar branco ou nulo.

No levantamento anterior da Quaest sobre o cenário eleitoral de Teresina, divulgado em 26 de agosto, Silvio Mendes tinha 46%, o que mostra uma oscilação de dois pontos porcentuais para baixo. Fábio Novo variou, dentro da margem de erro, de 37% para 40%. Dr. Pessoa tinha 5% e Professor Tonny registrou o mesmo índice que o da nova sondagem.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela TV Clube e realizada de forma presencial com 852 eleitores de Teresina entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PI-08643/2024.