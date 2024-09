'Mania de Você': Mavi e Luma são irmãos? Entenda quem é filho de quem na novela das nove

Entrando em sua segunda semana de exibição, a novela das nove Mania de Você está cheia de reviravoltas. A última cena do capítulo de segunda-feira, 16, mostrou Mércia (Adriana Esteves) revelando para Mavi (Chay Suede) que o pai do rapaz é, na verdade, o empresário Molina (Rodrigo Lombardi).

O espectador já sabia da informação que pegou Mavi desprevenido. Ele confrontou a mãe depois de escutar cochichos entre Mércia e o patrão, que denunciavam o affair entre os dois. Logo em seguida, ao ver Molina maltratando a funcionária, o rapaz questionou porque ela aceita tais atitudes grosseiras. Então veio a revelação.

O personagem fica surpreso, já que acreditava ser filho do porteiro Nahum (Ângelo Antônio), que o criou sozinho depois de serem abandonados por Mércia - ela deixou o Rio de Janeiro e passou a viver na ilha como funcionária de Molina.

O susto será ainda maior diante do incentivo de Molina para que Mavi se envolva romanticamente com Luma (Agatha Moreira), filha do empresário. Nas cenas dos próximos capítulos, isso levará tanto Mavi quanto Luma a questionarem o absurdo da insistência em uma relação incestuosa. O que os jovens também não sabem, mas o espectador, sim, é que Luma não é filha de sangue de Molina.

Mavi e Luma são irmãos em Mania de Você?

Apesar de ser pai biológico de Mavi, Molina não é de Luma. Os dois, portanto, não são irmãos.

As primeiras cenas da novela mostraram que Cecília (Simone Spoladore), mãe de Luma, morreu após dar à luz. No hospital, Molina e Mércia comemoraram a morte da mulher, que era a dona da fortuna da família e da ilha onde todos vivem em Angra dos Reis.

Segundos depois, Alfredo (Fábio Assunção), amante de Cecília, chega ao hospital e confronta os dois. Ele ameaça fazer um teste de paternidade e revelar que, na verdade, Luma é sua filha, e não de Molina. O empresário, portanto, não teria direito à herança milionária da falecida.

Molina e Mércia, desesperados, sedam Alfredo e, então, assassinam o homem, trancando seu corpo desacordado dentro de um congelador no necrotério do hospital.

A informação sobre o pai biológico de Luma será revelada por Mércia. "Molina te enganou a vida inteira. Você é filha de um grande amor da sua mãe... um homem que o Molina matou pra ele poder tomar conta de todo o dinheiro que era da sua mãe", contará a personagem.