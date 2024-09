Jovem Yildiz brilha e Juventus abre a renovada Liga dos Campeões com vitória sobre o PSV

De volta à Liga dos Campeões, após a ausência em competições europeias na última temporada, a Juventus não tomou conhecimento do atual campeão holandês e derrotou o PSV Eindhoven por 3 a 1, nesta terça-feira, no Juventus Stadium, em Turim. Yildiz, McKennie e Nico González anotaram os gols da vitória dos italianos, enquanto Saibari descontou nos acréscimos.

Em ótima fase na temporada, o PSV iniciou o jogo no campo ofensivo e tentou surpreender na casa do adversário. Aos 10 minutos, Guus Til aproveitou o cruzamento da direita e assustou o goleiro Di Gregorio.

Aos poucos, a Juventus equilibrou as ações e passou a ter o controle do jogo. Em sua primeira ofensiva perigosa, aos 21 minutos, o jovem Kenan Yildiz recebeu o passe na intermediária, pela esquerda, invadiu a área e soltou o pé, em tiro cruzado, para acertar o ângulo do goleiro Drommel: 1 a 0.

Além de anotar o primeiro gol desta renovada edição da Liga dos Campeões, o atacante turco de 19 anos e 136 dias bateu o recorde de Alessandro Del Piero (20 anos e 308 dias) e se tornou o mais jovem atleta da Juventus a marcar na competição continental.

Embalado e apoiado pela torcida, o conjunto do técnico Thiago Motta quase ampliou três minutos depois. McKennie recebeu o cruzamento rasteiro na área e bateu de primeira, mas Drommel evitou o gol com a perna esquerda. Aos 26 minutos, porém, o norte-americano não desperdiçou. McKennie aproveitou a sobra após Vlahovic ser desarmado pela zaga e bateu de primeira para ampliar a vantagem da Juventus.

Em desvantagem, o PSV buscou a reação, mas não conseguiu encaixar o seu jogo e pouco ameaçou a meta dos anfitriões. A Juventus, por sua vez, diminuiu o ritmo e passou a trocar passes até os minutos finais da primeira etapa. Aos 44, Koopmeiners finalizou rente à trave esquerda e por pouco não anotou o terceiro gol dos italianos.

Descansada, a Juventus voltou a pressionar no segundo tempo. Logo aos 6 minutos, Koopmeiners roubou a bola no campo ofensivo e acionou Vlahovic, que cruzou para Nico González dominar na área, sem marcação, e tocar na saída de Drommel para deixar o placar em 3 a 0.

A partir daí, a Juventus passou a controlar o jogo sem se expor. A partida ficou truncada no meio-campo, com poucas chances de perigo dos dois lados. O PSV buscava o seu gol, especialmente avançando pela esquerda, mas Thiago Motta reforçou o setor defensivo da equipe da casa com as entradas de Danilo e Douglas Luiz e Khéphren Thuram.

De tanto insistir, o PSV conseguiu seu gol nos acréscimos. Aos 47 minutos, Saibari recebeu a bola na área e chutou cruzado para vazar a defesa da Juventus pela primeira vez na atual temporada.

Na próxima rodada, em 2 de outubro, a Juventus visitará o RB Leipzig, na Alemanha. Já o PSV busca a recuperação em casa, diante do Sporting (POR), em 1º de outubro.

Em Berna, na Suíça, o inglês Aston Villa não teve dificuldades para derrotar o anfitrião Young Boys por 3 a 0, também nesta terça. Aos 27 minutos, Tielemans abriu o placar após receber o cruzamento de McGinn. Ramsey ampliou aos 36 do primeiro tempo. Aos 41 da etapa final, Onana acertou um chute de longe para fechar o placar.

Na segunda rodada, o Young Boys terá a difícil missão de segurar o Barcelona, na Espanha, em 1º de outubro. O Aston Villa, por sua vez, receberá o Bayern de Munique no dia seguinte.

Diferentemente dos anos anteriores, cada uma das 36 equipes jogará oito partidas com diferentes adversários na primeira fase. Os oito clubes que tiverem as melhores campanhas avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os classificados entre 9º e 24º disputarão uma repescagem.