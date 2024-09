Leticia Cazarré desabafa sobre estar com cinco dos seis filhos doentes: 'Preocupa'

Mulher do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré dividiu com seus seguidores como se sente ao ter que lidar com cinco filhos adoentados. "Preocupa", disse em seu perfil do Instagram. Os dois são pais de Vicente, de 14 anos; Inácio, de 12; Gaspar, de cinco; Maria Madalena, de três; Maria Guilhermina, de dois; e Estêvão, de apenas seis meses.

"Tudo o que agora te preocupa cabe dentro de um sorriso, esboçado por amor de Deus", compartilhou ela, citando o fundador do Opus Dei, São Josemaría Escrivá, em postagem em que descreve o que cada criança tem.

Inácio é o único dos irmãos que passou incólume. Segundo compartilhado por Leticia, Maria Guilhermina, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca rara, está internada. O primogênito, Vicente, repousa em casa com sintomas de amidalite e sinusite. Gaspar tem dor de ouvido e o bebê, Estêvão, apresenta febre e congestão nasal.

A mãe também teve que buscar a pequena Maria Madalena na escola na manhã desta terça-feira, 17, pois ela media 38ºC de febre. No caminho de volta para casa, ela compartilhou uma conversa entre as duas: "Falei ai, Madalena, tô um pouco cansada de cuidar da nossa casa. Aí ela falou assim, depois você descansa um pouquinho mamãe, pra você não ficar mais cansada".

De acordo com Leticia, a fala da filha a fez refletir: "Achei tão simples, tão bom. Foi basicamente isso que o padre me falou também, no retiro. Tudo é tão simples, né? A gente é que complica", concluiu ela, que participou de um retiro de silêncio na última semana.

Não é a primeira vez que a família compartilha as dificuldades de ver os herdeiros doentes. Em abril, quando Estêvão tinha apenas alguns dias de vida, a stylist falou sobre os desafios de viver o puerpério enquanto administrava os sintomas das duas filhas: Maria Guilhermina, que apresentava sinais de infecção, baixa saturação, vômitos e diarreia, e Maria Madalena, com sinais de gripe e congestão das vias aéreas.

"Mais uma vez não tive como parar no puerpério. Adoraria dizer que estamos na maior calmaria desde que o Estêvão chegou? Mas a verdade é que papai do céu tem sempre planos muito animados para nós", disse ela na ocasião.