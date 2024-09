'Guardado no cofre': equipe mostra primeiro microfone de Silvio Santos

Não foram apenas os bordões de Silvio Santos que ficaram impregnados no imaginário popular brasileiro: o microfone preso à gravata, um acessório indispensável do apresentador, também é facilmente lembrado. Nesta terça-feira, 17, dia que marca um mês da morte do dono do SBT, sua equipe compartilhou uma foto do primeiro microfone usado por ele.

"Hoje faz um mês que o senhor nos deixou, quero mostrar seu verdadeiro primeiro microfone que está guardado no seu cofre com todo carinho", escreveu Maísa Alves, gerente de comunicação do SBT, no Instagram.

Maísa agradeceu a Joaquim Ferreira Neto, que foi assistente de Silvio como operador de áudio de seus programas, "por ter cuidado tão bem do microfone todos esses anos".