'Bebê Rena': Netflix assina novo contrato com Richard Gadd apesar do processo de US$ 170 mi

O criador e protagonista de Bebê Rena, Richard Gadd, assinou um contrato com a Netflix para futuros projetos na plataforma. A novidade foi anunciada pelo chefe do streaming, Ted Sarandos, em uma coletiva de imprensa em Londres.

Sarandos foi questionado sobre o futuro da parceria com Gadd porque Bebê Rena, apesar do sucesso e diversos Emmys, resultou também em um processo de difamação movido pela escocesa Fiona Harvey, a "Martha da vida real". A série, que relata acontecimentos reais da vida de Gadd, retrata Martha como uma stalker perigosa e responsável por uma derrocada na vida do comediante. Depois do sucesso da produção, que atingiu o topo de audiência na Netflix em diversos países, Harvey processou a plataforma em um valor de US$ 170 milhões, por difamação, imposição intencional de sofrimento emocional, negligência e violações de seu direito de publicidade.

Na coletiva, Sarandos defendeu a história de Gadd e seu direito de contá-la, e aclamou seu trabalho: "Estamos incentivando contadores de histórias a contarem suas histórias. Esta é a história de Richard. Acabamos de assinar um contrato para que Richard Gadd faça o seu próximo projeto com a Netflix. Estamos muito orgulhosos dele e orgulhosos da história que ele contou, do jeito que ele contou".

O chefe da Netflix também defendeu Bebê Rena quando uma jornalista questionou a decisão da empresa de colocar um aviso de "história real": "Não é um documentário. Estamos vendo ser performado por atores na televisão. Acho que está abundantemente claro que há dramatização envolvida".

No Emmy 2024, que aconteceu no último domingo, dia 15, Bebê Rena levou uma série de prêmios: não somente ela foi premiada como melhor minissérie do ano, como levou Emmys de roteiro e atuação pelo trabalho de Gadd e Jessica Gunning, atriz que interpreta Martha. A série está disponível na Netflix.