Bolsas da Europa fecham em alta à espera de corte agressivo pelo Fed

As bolsas da Europa encerraram a sessão desta terça-feira, 17, com ganhos, com o aumento do apetite por risco diante da expectativa por corte de juro de 0,5 ponto porcentual pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira. Investidores deixaram de lado, inclusive, preocupações com a economia da Alemanha, após dado do instituto ZEW.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,38%, aos 8.309,86 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,51%, encerrando em 7.487,42 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,52%, a 18.730,69 pontos. As cotações são preliminares.

A expectativa de que Fed comece seu ciclo de afrouxamento monetário com corte de 0,5 ponto porcentual volta a embalar ativos de risco e impulsionou os mercados acionários europeus, mesmo diante de dúvidas em relação à economia regional. Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas caiu a 3,6 em setembro, bem abaixo das projeções de analistas consultados pela FactSet. No entanto, o impacto nos ativos foi limitado.

Nessa linha, segundo pesquisa do Bank of America, investidores estão mais cautelosos em relação às perspectivas de curto prazo para as ações europeias. Cerca de 20% dos investidores consultados esperam que os ativos recuem nos próximos meses, com 35% citando o enfraquecimento da economia como o catalisador mais provável para uma correção. Cerca de 43% ainda projetam que o mercado europeu ganhará nos próximos 12 meses, contra 62% do mês passado, diz o BofA.

Entre as ações, destaque positivo para a Kingfisher (+11,23%), após a varejista focada em produtos de reforma e decoração informar lucro ajustado antes de impostos que superou expectativas. E para a BP, que avançou 1,11%, prolongando os ganhos da véspera após anunciar que colocou à venda seus negócios de energia eólica onshore nos EUA.

Já o Ibex 35, de Madri, subiu 1,06%, para os 11.703,40 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,63%, a 33.780,28 pontos. O PSI 20, de Lisboa, subiu 0,41%, aos 6.818,27 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires