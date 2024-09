Técnico blinda Ponte Preta e projeta confronto direto na Série B: 'Vamos reagir'

Mesmo com o momento preocupante da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Nelsinho Baptista acredita que o time vai se recuperar. O experiente treinador fez questão de blindar o elenco após nova derrota e já colocou foco no duelo com o CRB.

"Existe a possibilidade de buscar o resultado e vamos nos preparar para isso. É continuar trabalhando, insistindo no padrão da equipe. Vamos fazer com que esse time continue com astral. Lógico que uma derrota como tivemos preocupa, mas vamos reagir", projetou.

Na última sexta-feira, a Ponte Preta foi goleada em casa pelo Ituano, por 4 a 1. Com o revés, a equipe de Campinas está há sete jogos sem vencer, sendo três empates e quatro derrotas, duas delas seguidas. O time também perdeu sua força no Moisés Lucarelli, onde emplacou seis vitórias seguidas. Agora, está há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas.

Nelsinho Baptista não viu uma explicação para a situação. "Acho que não existe explicação. Estamos fazendo o melhor e infelizmente os resultados não estão acontecendo. Estamos cometendo desatenções e isso tem nos prejudicado bastante. Temos que continuar o trabalho, passar tranquilidade aos jogadores e fazer o melhor no próximo jogo", detalhou.

O treinador também minimizou os protestos da torcida e reforçou que o clima de trabalho é bom. "O torcedor tem o direito de protestar, o time não está bem. Não podemos pensar que está tudo errado. Pode ter um clima assim no jogo, mas temos um clima bom de trabalho", garantiu.

Com a má sequência, a Ponte Preta segue com 29 pontos, em 15º lugar, voltando a ser seriamente ameaçada pelo rebaixamento. Quem abre o Z-4 é a Chapecoense, com 28 pontos.

O duelo diante do CRB, pela 27ª rodada, será um confronto direto, já que o adversário alagoano está em 18º com 26 pontos. Eles se enfrentam na quinta-feira, às 19h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL).