Taxas futuras de juros oscilam pouco, com viés de baixa de dólar e yields dos Treasuries

Os juros futuros operam perto da estabilidade e podem ter oscilações moderadas ao longo do dia, diante da agenda mais fraca, o que coloca os investidores em compasso de espera pelas decisões de política monetária do Copom e Federal Reserve. O viés é de baixa, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries, após a curva ter ganhado inclinação ontem em reação à piora nas expectativas de inflação no Boletim Focus.

Às 9h15 desta terça-feira, 17,, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava mínima de 11,800%, de 11,833%, e o para janeiro de 2027 recuava para 11,825%, de 11,859% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 11,940%, de 11,960% no ajuste de segunda-feira, 16.