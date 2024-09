Bolsas da Ásia: Hong Kong fecha em alta, mas Tóquio volta de feriado com perda de 1%

Por André Marinho*

São Paulo, 17/09/2024 - A Bolsa de Hong Kong fechou em alta nesta terça-feira, mas a de Tóquio voltou de feriado em baixa de 1%, enquanto investidores se preparam para as decisões monetárias de Federal Reserve (Fed) e Banco do Japão (BoJ) nesta semana. A sessão foi marcada por liquidez reduzida, com os negócios fechados em Seul, Taiwan e China continental.

Ontem, o iene caiu ao menor nível desde julho de 2023 ante o dólar, em meio à expectativa pelo estreitamento do diferencial de juros. O mercado amplia a aposta de que o Fed abrirá o ciclo de relaxamento com um corte de 50 pontos-base na taxa básica amanhã. O BoJ, por sua vez, deve manter a política inalterada na sexta-feira, mas pode voltar a apertá-la antes do final do ano.

Neste cenário, o índice Nikkei encerrou o pregão com perda de 1,03% em Tóquio, a 36.203,22 pontos. Os papéis do setor de tecnologia enfrentaram particular pressão, entre eles Advantest (-5,63%) e Tokyo Electron (-5,24%).

Em Hong Kong, por outro lado, o Hang Seng avançou 1,37%, a 17.660,02 pontos. A ação da Kaisa Group disparou 17,44%, após a incorporadora imobiliária informar que a maioria dos seus credores declararam apoio ao plano de reestruturação financeira da empresa. A fabricante de eletrodomésticos Midea Group chegou a saltar cerca de 9%, no maior IPO do ano na ilha semiautônoma chinesa.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 subiu 0,24% em Sydney, a 8.140,90 pontos, em novo recorde histórico.

*Com informações da Dow Jones Newswires