Internacional passa fácil pelo Cuiabá, vence a 3ª seguida e se aproxima do G-6 do Brasileirão

Cada vez mais confirmando sua reação no Campeonato Brasileiro, o Internacional engatou a terceira vitória seguida nesta segunda-feira, no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem sustos, o time de Roger Machado superou o Cuiabá por 3 a 0, no Beira-Rio, e já vê o G-6 mais de perto. Foi a vitória com placar mais elástico do time gaúcho até agora na competição, com mais de dois gols de diferença.

Com gols de Alan Patrick, Mercado e Borré, o Internacional se manteve em oitavo lugar, com 38 pontos, a quatro do Bahia, que fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores, em sexto, com 42. O time gaúcho ainda tem dois jogos a menos a cumprir na tabela, contra Flamengo e Red Bull Bragantino. Já o Cuiabá, se manteve com 22 pontos, ocupando a vice-lanterna, em 19º, a cinco pontos do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time cuiabano conta com um jogo a menos, diante do Vasco.

O duelo começou animado, com chances para os dois lados. O Cuiabá foi quem deu as caras primeiro, em cabeçada de Clayson, defendido por Rochet. A resposta do Inter veio com Borré, que cara a cara com Walter, bateu fraco. O panorama da partida veio mudar logo depois, aos 10 minutos, quando Alan Patrick converteu o pênalti sofrido por Wesley e abriu o placar para os donos da casa.

A partir daí, só deu Internacional. Trocando passes e com boa movimentação ofensiva, o time de Roger Machado tomou conta do jogo. Bernabéi parou na trave, enquanto Thiago Maia obrigou boa defesa de Walter. Na reta final, o zagueiro Mercado pegou a sobra da entrada da área, bateu girando e ampliou o placar com um golaço, aos 40. O Cuiabá foi inofensivo e ainda perdeu dois jogadores por lesão, antes dos 15 minutos.

Com a boa vantagem construída nos primeiros 45 minutos, o Internacional voltou do intervalo cadenciando mais o jogo. Controlando a posse da bola, o time trocava passes no ataque e chegou a carimbar o travessão com Wesley. Sem muito esforço, os donos da casa marcaram o terceiro, com Borré. Fernando arriscou de fora da área, a bola bateu em Bernabéi e se ofereceu para o centroavante, que só empurrou para as redes, aos 27.

O Cuiabá seguiu pouco produtivo em campo. Desorganizado e sem inspiração, o time cuiabano não oferecia riscos e tampouco resistência para conter os avanços do adversário. O Internacional seguiu com o domínio e ocupando o campo de ataque, mas diminuindo ainda mais a intensidade. Na reta final, apenas trocou passes e aguardou o apito final para comemorar mais uma vitória no Brasileiro.

O Internacional volta a campo no próximo domingo, às 18h30, quando visita o São Paulo, no Morumbis. No mesmo dia e horário, o Cuiabá recebe o Cruzeiro, na Arena Pantanal. Ambos pela 27ª rodada.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 0 CUIABÁ

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabéi (Renê); Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Wesley (Wanderson) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes (Filipe Augusto); Jonathan Cafu (Gustavo Sauer), Pitta e Clayson (Derik Lacerda). Técnico: Bernardo Franco.

GOLS - Alan Patrick, aos 10, e Mercado, aos 40 minutos do primeiro tempo. Borré, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Carvalho (Internacional); Pitta e Clayson (Cuiabá).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 566.480,55.

PÚBLICO - 29.013 torcedores.

LOCAL - Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).