Rede TV! decide parafusar no chão cadeiras de debate após agressão de Datena a Marçal

A RedeTV! tomou uma decisão inédita em se tratando de debates eleitorais e resolveu parafusar no chão do estúdio as cadeiras, do tipo banqueta, que serão usadas pelos candidatos que participam nesta terça-feira pela manhã, 17, do evento da emissora promovido em parceria com o UOL. A informação foi repassada ao Estadão por uma integrante da organização e confirmada pela superintendente de jornalismo da emissora, Stephanie Freitas.

A decisão de afixar as cadeiras no chão foi tomada logo cedo, nesta segunda-feira, 16, depois do debate do domingo à noite na TV Cultura, em que o candidato José Luiz Datena (PSDB), em um acesso de fúria, ergueu sua cadeira do chão e partiu com ela para cima do adversário Pablo Marçal (PRTB).

Datena e Marçal confirmaram a presença no novo encontro desta terça. Além disso, nesta segunda-feira, 16, a reportagem entrou em contato com as campanhas de Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo), e todas confirmaram a presença de seus candidatos no debate desta terça-feira. A organização do evento também garantiu que os candidatos estarão presentes.

A equipe de Marçal fez dois pedidos que não foram atendidos pela organização. O primeiro, que Datena não estivesse presente no encontro. Contudo, a presença do candidato do PSDB é obrigatória em razão da representação mínima do partido no Congresso Nacional. Além disso, Marçal queria que um de seus seguranças pudesse o acompanhar no palco para qualquer eventualidade. A informação foi confirmada pelo advogado Tassio Renam Souza Botelho, um dos principais conselheiros do candidato do PRTB.

Os organizadores do debate da RedeTV! ficaram extremamente preocupados com as cenas que viram na TV Cultura. Principalmente por que o evento desta terça-feira acontecerá em uma data muito próxima à pancadaria e não terá havido tempo para acalmar os ânimos. Eles consideram que as regras estão bem amarradas e, obviamente, assinadas por todas as equipes. Contudo, o debate da TV Cultura também contava com o compromisso dos candidatos com as regras. Foi definido por sorteio a ordem dos candidatos que farão perguntas, mas eles poderão escolher quem responderá. Jornalistas da RedeTV! e do UOL também perguntarão. A mediação será da jornalista e âncora Amanda Klein.

Desde que os debates começaram, o clima tenso vem crescendo, principalmente por conta de Marçal. Ele tem usado provocações de forma a tentar desestabilizar os adversários. Na noite deste domingo a transmissão foi interrompida logo após Datena ter batido em Marçal com a cadeira. O ex-coach vinha fazendo provocações de todo tipo a Datena, chamando-o de "arregão" e de estuprador, usando para isso a gíria: "jack", que é como os violadores sexuais são conhecidos no sistema prisional. O mediador, jornalista Leão Serva, ainda tentou impedir o golpe, gritando "Não Datena! Não!". O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também tentou contê-lo, impedindo que ele usasse uma segunda cadeira contra o ex-coach. Datena foi então expulso do debate, enquanto Marçal decidiu deixar o programa e ir para o hospital.