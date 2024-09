Maior prédio residencial do mundo terá 500 metros e marca de Senna em Balneário Camboriú

Aquele que promete ser o maior prédio residencial do mundo, que será erguido em Balneário Camboriú (SC), foi rebatizado de Senna Tower, em homenagem ao piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu há 30 anos. Anteriormente, o prédio seria chamado de Triumph Tower, nome anunciado em abril deste ano. O investimento do Senna Tower é de aproximadamente R$ 3 bilhões, segundo a construtora responsável pela obra, a FG Empreendimentos.

De acordo com a construtora, famosa por erguer prédios gigantes na cidade catarinense, o Senna Tower terá mais de 500 metros de altura - quando concluído, ele deverá superar o Central Park Tower, em Nova York, com seus 472 metros de altura. O prédio nos EUA é o residencial mais alto do mundo atualmente, segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano, em português), organização sem fins lucrativos que cataloga as maiores edificações do mundo.

A construção do agora Senna Tower marca uma parceria entre a FG Empreendimentos e a marca Senna, criada pelo piloto e administrada por uma de suas sobrinhas, Bianca Senna. "A chegada da marca Senna ao mercado imobiliário materializa o espírito de Ayrton em uma obra-prima arquitetônica, um legado que transcende gerações", afirma Bianca, em nota divulgada pela FG Empreendimentos.

Uma outra sobrinha de Ayrton, a artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, é a responsável por assinar o conceito do arranha-céu. Entre as obras assinadas pela artista está um busto de 3,5 metros em homenagem ao tio, que havia sido instalado no Autódromo de Interlagos. "O Senna Tower é uma obra de arte de proporções monumentais: um símbolo que nos inspira a buscar superar nossas limitações para expressar o que há de grandioso dentro de nós", diz a artista.

A FG Empreendimentos afirma que, além de áreas residenciais e privativas, o projeto prevê áreas de entretenimento, lazer e gastronomia abertas ao público, além de um espaço imersivo sobre Ayrton Senna. Ao todo, serão 228 unidades, incluindo duas coberturas triplex de 903 metros quadrados e outras quatro duplex de 600 metros quadrados. Outras 18 unidades terão entre 420 metros quadrados a 563 metros quadrados. Outros apartamentos serão "menores", com até 400 metros quadrados. O projeto inclui ainda oito elevadores rápidos e 6 mil metros quadrados de áreas de lazer, distribuídas em seis pavimentos.

O Senna Tower será erguido em um terreno pertencente ao empresário Luciano Hang, da Havan. Apesar de ser proprietário do terreno, ele não tem relação direta com as obras e projetos, nem com as decisões da construtora.

A FG Empreendimentos informou que o Senna Tower já recebeu a aprovação do estudo de impacto de vizinhança, a licença de implantação ambiental e já está aprovado junto à prefeitura de Balneário Camboriú.

Um estudo de impacto da vizinhança sobre o então Triumph Tower (atual Senna Tower), protocolado na prefeitura da cidade catarinense, indicava que o arranha-céu será erguido em uma área de 5.916 metros quadrados, na altura do número 4.466 da Avenida Atlântica, no Centro da cidade.

Ele será vizinho de outros arranha-céus: ficará a cerca de 500 metros de distância do One Tower, prédio residencial mais alto do Brasil atualmente, também da FG Empreendimentos. Com 290 metros de altura, o One Tower também foi erguido em um terreno que pertencia ao empresário Luciano Hang e foi entregue em dezembro de 2022. A Avenida Atlântica também é endereço do Boreal Tower, residencial com 241 metros de altura, que fica no número 684 da via.