Após agressão, campanha de Marçal avalia entrar com ação criminal contra Datena

A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) discute a possibilidade de entrar com uma ação criminal contra José Luiz Datena (PSDB) por lesão corporal leve após a agressão sofrida durante o debate na TV Cultura, neste domingo, 15. A informação foi confirmada ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) por um dos coordenadores da campanha de Marçal.

Ao sair do Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira, 16, Marçal disse que apresentará pedido de cassação do registro de candidatura de Datena. "Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Nós vamos pedir tudo o que precisa ser pedido em nome da sociedade ... Ontem eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Nós vamos para a guerra. Foi só um esbarrão, não é, Datena?", disse o candidato.

Advogado do PSDB, partido de Datena, Guilherme Ruiz avalia que o pedido de cassação não avançará. "Na legislação eleitoral não há previsão de cassação por agressão física. Datena continuará sendo candidato. Marçal, por outro lado, poderá ficar inelegível em face da ação por abuso do poder econômico movida pelo partido de Tabata", disse, referindo-se à candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB).