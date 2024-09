Modelo brasileira Narah Baptista revela que está grávida do ator Vincent Cassel

A modelo brasileira Narah Baptista, de 27 anos, revelou em seu Instagram que está grávida do ator francês Vincent Cassel, 57. "Mainha te espera", escreveu Narah na legenda do post, com fotos mostrando a barriguinha dos primeiros meses de gestação. O casal está junto há um ano.

"Ô sorte de te ter na minha vida", comentou Cassel na publicação. O ator é pai de três meninas: Deva, de 20 anos, e Léonie, de 14, frutos do casamento com a atriz italiana Monica Bellucci; e Amazonie, de 5, de seu segundo casamento, com a modelo francesa Tina Kunakey.

Cassel, conhecido por filmes como Irreversível e Cisne Negro, tem uma casa no Rio de Janeiro desde 2013, e vem ao Brasil sempre que possível.