James Cameron anuncia filme sobre o homem que sobreviveu às bombas de Hiroshima e Nagasaki

O cineasta James Cameron, recordista das bilheterias de cinema, anunciou seu próximo projeto fora do universo Avatar. De acordo com o site Deadline, o diretor de Titanic comprou os direitos de dois livros do autor Charles Pellegrino: O Último Trem de Hiroshima, de 2015, e o próximo lançamento do autor, previsto para 2025 e intitulado Ghosts of Hiroshima (Fantasmas de Hiroshima, em tradução livre.

Segundo Cameron, os dois livros serão adaptados para um único projeto cinematográfico, que se chamará O Último Trem de Hiroshima. O filme será baseado, em parte, na história real de Tsutomu Yamaguchi, um homem japonês que sobreviveu à bomba de Hiroshima, pegou um trem para Nagasaki, e sobreviveu à explosão da segunda bomba nesta cidade.

Em conversa com o Deadline, Cameron disse que há tempos tem o desejo de contar histórias de sobreviventes das bombas da Segunda Guerra Mundial. "Eu conheci Tsutomu Yamaguchi, sobrevivente das duas bombas de Hiroshima e Nagasaki, alguns dias antes de sua morte. Ele estava no hospital. Ele estava nos passando o bastão da história da sua vida, então eu preciso fazer isso. Não há como não fazer".

Cameron, no entanto, confirmou a produção de cinco filmes de Avatar, com apenas dois lançados até hoje. Segundo o diretor, O Último Trem de Hiroshima será feito assim que a produção de Avatar permitir. O longa marcará o primeiro filme fora da franquia de Avatar de Cameron desde Titanic, em 1997.