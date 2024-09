Ferrari lamenta derrota doída em Baku e admite que tem de 'ser mais precisa' na Fórmula 1

Não cruzar na primeira colocação no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 trouxe enorme decepção na equipe Ferrari. Depois de largar na pole position com Charles Leclerc e liderar por boa parte da prova em Baku, abrindo até vantagem na frente, a estratégia de pit stop acabou custando caro e o diretor Fred Vasseur admite que a equipe precisa "aprender e fazer um trabalho melhor na próxima vez."

Leclerc liderava com folgas até a volta 20, quando começou a sofrer com o desgaste dos pneus. Ultrapassado por Oscar Piastri, da McLaren e depois demorando uma volta a mais para entrar nos boxes, não 0conseguiu mais recuperar na pista a primeira colocação, para decepção de toda a Ferrari.

"O ritmo estava lá para a vitória", lamentou Vasseur, admitindo que a escuderia errou ao retardar o pit stop do piloto monegasco. "Acho que provavelmente perdemos a última volta antes do pit stop, a primeira volta depois do pit stop e perdemos a corrida neste estágio", avaliou o diretor.

"Agora, se refizermos a corrida, teremos que fazer o pit uma volta antes? É o que é, temos de aprender com isso e fazer um trabalho melhor da próxima vez. A falta de um longo período antes do fim de semana provavelmente não ajudou Charles neste estágio", afirmou.

A Ferrari queri aproveitar a entrada de Piastri nos boxes para dar uma volta rápida e tirar o tempo para fazer a troca a seguir e ganhar a posição. Mas tudo deu errado e a perda de tempo foi maior, beneficiando a McLaren a sir na ponta e garantir a vitória.

"Agora ficou para trás (a corrida), é um P2. P2 no geral é um bom resultado para Charles no campeonato, mas com certeza temos um pouco de frustração porque tivemos espaço e ritmo para vencer neste fim de semana", disse Vasseur.