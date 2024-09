Barroso: Estamos convocando todos os tribunais a apresentarem plano de sustentação ambiental

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), disse que está convocando todos os tribunais do País para apresentarem planos de sustentabilidade ambiental. Entre as medidas que Barroso quer incentivar estão a substituição da energia tradicional por usinas fotovoltaicas e redução no consumo de energia. Ele falou na tarde desta segunda-feira, 16, na abertura da 2ª Reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário, no CNJ.

Ele afirmou que a ex-presidente Dilma Rousseff, presidente do Banco do Brics, assegurou o financiamento do projeto. "Já conseguimos obter a promessa de financiamento do Brics. A ex-presidente Dilma Rousseff é presidente do banco e assegurou um fluxo financeiro para nós acudirmos a esses projetos que queremos implementar em todos os tribunais", disse Barroso.

"São medidas que parecem pequenas, mas se cada um ao seu alcance tomar as medidas que lhe cabem, nós conseguimos avançar nesse processo", afirmou.

O presidente do Supremo ainda destacou o "momento dramático de queimadas" e disse que é preciso tomar "medidas judiciais, criminais e de conscientização da sociedade" para a não utilização do fogo em situação de risco.