Miriam Leitão ganha Troféu Juca Pato como intelectual do ano; veja outros concorrentes

A jornalista Míriam Leitão foi escolhida como a intelectual do ano de 2024 do Troféu Juca Pato, que premia, desde 1962, pensadores de relevância nacional. A escolha de seu nome foi feita após ter publicado o relato jornalístico Amazônia na encruzilhada: O Poder da Destruição e o Tempo das Possibilidades, da editora Intrínseca.

A entrega do prêmio acontecerá durante Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira), feito que acontecerá entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro na cidade mineira.

Míriam teve como concorrentes, a professora e escritora indígena Eliane Potiguara com o livro O Vento Espalha Minha Voz Originária (Grumin Edições). João Silvério Trevisan também entrou na lista após o lançamento da sua autoficção Meu Irmão, Eu Mesmo (Alfaguara).

A escritora Maria Valéria Rezende era uma das candidatas ao troféu por seu livro de contos O Mistério de Digiolho (Outubro Edições). E, por último, também concorreu ao prêmio a jornalista e escritora cearense Socorro Acioli, com o romance Oração Para Desaparecer (Companhia das Letras).

O Troféu Juca Pato foi criado em 1962 pelo escritor Marcos Rey. Trata-se de uma homenagem ao Intelectual do Ano que é dado a uma personalidade que se destaque em qualquer área do conhecimento por sua obra literária, que deve ter sido publicada no ano anterior. Além disso, conta também sua contribuição para o desenvolvimento e prestígio do País na defesa dos valores humanos, democráticos e republicanos.