Paolla Oliveira recusa entrevista a Yasmin Brunet no Rock in Rio

Paolla Oliveira teria recusado entrevista a Yasmin Brunet no Rock in Rio, no domingo, 15. A atriz, que chegou ao espaço Vip do festival acompanhada do namorado, o cantor Diogo Nogueira, evitou a ex-BBB. No festival, Yasmin fez estreia como repórter do Gshow, pela Globo.

"Ela vai pedir para eu fazer aquelas dancinhas e hoje eu não estou preparada para isso", justificou Paolla, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL. Abordada pela produção da Globo, a atriz teria aceito a entrevista, mas desistiu ao saber que o papo seria com Yasmin.

De acordo com o F5, da Folha de S.Paulo, Paolla teria prometido fazer a entrevista na saída, diante da insistência de um produtor, o que não aconteceu. Yasmin reagiu com uma expressão de surpresa diante da recusa.

Ainda de acordo com Pasin, Jade Picon também escapou da entrevista, com a desculpa de que iria "tomar uma água" e voltaria. Ao retornar, uma amiga de Jade avisou que ela não faria a gravação em vídeo, atendendo ao resto dos jornalistas antes de ir para um espaço mais reservado.