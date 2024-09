Datena diz não se arrepender e que repetiria cadeirada em Marçal para 'lavar alma de milhões'

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) afirmou em nota divulgada na manhã desta segunda-feira, 16, que não defende o uso da violência e reconheceu que errou ao dar uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura. O tucano, porém, disse que não se arrepende e que repetiria o gesto diante das agressões, verbais, do influenciador contra ele e outros candidatos. Datena também reafirmou a continuidade da sua candidatura.

O tucano foi expulso do debate por agredir Marçal após o candidato do PRTB citar uma denúncia de assédio sexual contra ele. Segundo Datena, a denúncia, arquivada pelo Ministério Público por falta de provas, foi um dos motivos da morte de sua sogra. Em seguida, Marçal insultou o adversário dizendo que ele "não era homem" para agredi-lo como havia ameaçado há duas semanas no debate da TV Gazeta.

"Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade. As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves. E absolutamente falsas", disse Datena na nota divulgada nesta segunda-feira, 16.

Marçal disse em uma transmissão nas redes sociais que perdoa o apresentador pelo ato, mas reclamou que não recebeu solidariedade dos demais candidatos. O influenciador foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, onde passou a noite e terá alta na manhã desta segunda-feira, quando seguirá para o Instituto Médico Legal.

A instituição não divulgou boletim médico, o que pode ocorrer somente com autorização do paciente. Na rede social, o ex-coach disse que sentiu dor ao respirar fundo e que sofreu uma fratura no sexto arco costal e uma pancada na mão direita.

Datena disse ainda que errou, "mas de forma alguma" se arrepende. Ele declarou ainda que preferia que o episódio não tivesse ocorrido, mas diante das mesmas circunstâncias, "não deixaria de repetir o gesto", que chamou de "resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário".

"Espero, também, ter lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com tanto desprezo e desamor por alguém que se propõe a governá-la, mas que quer mesmo é saqueá-la, de braços dados com o crime organizado", continuou Datena.

A assessoria do PSDB também divulgou imagens de mensagens enviadas por Marçal a Datena. Segundo o jornalista, o influenciador pediu desculpas pelos ataques nos debates passados e tentou colocar um ponto final no desentendimento entre os dois, mas não mudou a postura já que se referiu a ele como "jack", gíria utilizada nas cadeias para se referir a estupradores. "Oi Datena. Me perdoe pelas palavras pesadas com você", diz um contato que seria de Marçal.

"Continuarei a disputa pela Prefeitura de São Paulo para realizar meu sonho de fazer de São Paulo uma cidade melhor, que ofereça uma vida digna aos que mais precisam. E também para defender a nossa democracia ameaçada por figuras como Pablo Marçal que querem o obscurantismo e não o bem da cidade e de sua população", finalizou Datena.

Leia nota de Datena na íntegra

"NOTA À IMPRENSA

Não defendo o uso da violência para resolver um conflito. Essa é a regra e sempre a respeitei nos meus 67 anos de vida. Até o dia de ontem

Porque torna-se difícil obedecê-la quando os limites de civilidade são rompidos e corrompidos por um oponente. Infelizmente, foi o que aconteceu na noite deste domingo durante debate promovido pela TV Cultura.

Pablo Marçal demonstrou, em todas as situações a que teve oportunidade, sua falta de caráter. Demonstrou, ainda, que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto.

Mas, a despeito disso, precisava também ser contido com atos. Foi o que eu fiz.

Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade.

As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves. E absolutamente falsas. Usando linguagem de marginais, algo que lhe é tão peculiar, feriu minha honra e maculou minha família, já machucada pela perda de um ente querido em decorrência do mesmo episódio agora novamente imputado a mim de forma vil pelo meu adversário.

Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário.

Espero, com minha atitude, ter mostrado, de uma vez por todas, o risco que a candidatura de Pablo Marçal representa para a integridade das pessoas, para a nossa democracia e para a sobrevivência de milhões de cidadãos que dependem da atuação da prefeitura de São Paulo para ter uma vida menos indigna.

Espero, também, ter lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com tanto desprezo e desamor por alguém que se propõe a governá-la, mas que quer mesmo é saqueá-la, de braços dados com o crime organizado.

Continuarei a disputa pela prefeitura de São Paulo para realizar meu sonho de fazer de São Paulo uma cidade melhor, que ofereça uma vida digna aos que mais precisam. E também para defender a nossa democracia ameaçada por figuras como Pablo Marçal que querem o obscurantismo e não o bem da cidade e de sua população."