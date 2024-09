Zamp fecha acordo para uso da marca e desenvolvimento das operações do Subway no Brasil

A Zamp informou que sua subsidiária Zamp III celebrou nesta segunda-feira, 16, com a Subway International Franchise Holdings, LLC (SIFH), um Master Franchise and Development Agreement (MFDA) para uso da marca e desenvolvimento das operações dos restaurantes Subway no Brasil. A operação está sob condição suspensiva à aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a nova master franqueada exclusiva do sistema de restaurantes Subway no Brasil, a Zamp III, passará a administrar a rede de subfranqueados dos restaurantes Subway no Brasil, bem como administrar a cadeia de fornecedores de toda rede (supply chain); e abrir e operar restaurantes próprios do sistema Subway no Brasil.

Segundo a empresa, desde dezembro de 2023, tais atividades são realizadas por uma afiliada local da SIFH, após o término do contrato de master franquia com uma afiliada do Grupo Southrock, atualmente em recuperação judicial.

A Zamp afirma que a operação não envolve o Grupo Southrock e não necessita de qualquer aprovação no âmbito de sua recuperação judicial.