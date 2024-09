Datena cancela sabatina no 'Estadão' após dar cadeirada em Pablo Marçal

José Luiz Datena (PSDB), candidato a prefeito de São Paulo, cancelou a participação na sabatina do Estadão prevista para ocorrer a partir das 10h30 desta segunda-feira, 16. A assessoria de imprensa do apresentador disse que "em razão dos acontecimentos de ontem (domingo, 15), o candidato achou melhor não ter atividades nesta manhã". Um comunicado à imprensa será divulgado em breve.

O cancelamento ocorre horas depois de Datena agredir Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante debate realizado pela TV Cultura na noite de domingo. O tucano partiu para cima do influenciador após Marçal citar uma acusação de assédio sexual contra Datena e insultar o jornalista ao dizer que ele "não era homem" para agredi-lo como havia ameaçado em um debate anterior.

Após deixar o local do debate, Datena se disse arrependido: "A partir do momento em que eu me senti agredido pelo Marçal, eu vi a figura da minha sogra, que morreu por causa disso acusação de assédio sexual. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Devia ter simplesmente saído do debate e ido embora para a casa que era muito melhor", disse o candidato do PSDB, acrescentando que a acusação de assédio foi arquivada pelo Ministério Público.