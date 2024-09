Taxas de juros sobem em meio à alta do dólar e piora das expectivas de inflação

Após terem caído na última sessão, os juros futuros médios e longos avançam na manhã desta segunda-feira, 16, com dólar com viés de alta, enquanto os curtos operam estáveis em meio às apostas de alta de 25 pontos-base da Selic na quarta-feira para 10,75% ao ano. Mas para o ciclo total de aperto monetário, as medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que subsidia o relatório Focus, continuam indicando um ciclo total de aumento de 1 ponto porcentual na taxa Selic, a 11,5% em janeiro de 2025.

O mercado também está atento à piora das expectativas de inflação no Boletim Focus. A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2024 subiu pela nona semana consecutiva, de 4,30% para 4,35%, aproximando-se ainda mais do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, estava em 4,22%.

Às 9h51, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 11,830%, de 11,815%, e o para janeiro de 2027 subia a 11,865%, de 11,809% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 tinha máxima de 11,995%, de 11,901% no ajuste de sexta-feira.