Rock In Rio 2024: vocalista do Avenged Sevenfold é vaiado após exibir bandeira do Corinthians

O vocalista da banda Avenged Sevenfold, headliner deste domingo, 15, do Rock In Rio, foi vaiado pelo público presente na Cidade do Rock após exibir uma bandeira do Corinthians que havia sido arremessada ao palco.

O momento inusitado aconteceu quando M. Shadows conversava com o público entre uma música e outra. Ele encarou a situação com bom humor: "Tira isso daqui", brincou, após as vaias. Em seguida, o cantor ergueu uma bandeira com as cores do Brasil estampada com o emblema da banda de heavy metal e o público reagiu com entusiasmo.

O grupo californiano subiu ao palco durante a madrugada e apresentou os principais sucessos de sua trajetória, como So Far Away. O 'Dia do Rock' ainda contou com shows do Deep Purple, Journey e Evanescence.