Mediana de IPCA 2024 passa de 4,30% para 4,35%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2024 subiu pela nona semana consecutiva, de 4,30% para 4,35%, aproximando-se ainda mais do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, estava em 4,22%. Nos últimos cinco dias úteis, 116 instituições revisaram as estimativas de IPCA e, nessa base, a mediana seguiu em de 4,37%.

A mediana para o IPCA de 2025 passou de 3,92% para 3,95%, de 3,91% um mês antes. Considerando apenas as 116 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,00% para 3,97%.

No último ciclo de comunicações, o Copom informou que considera o primeiro trimestre de 2026 como o seu horizonte relevante. O colegiado espera que a inflação acumulada em 12 meses atinja 3,4% no período, no cenário de referência, ou 3,2%, no cenário com a Selic estável em 10,5%.

O BC espera inflação de 4,2% este ano e de 3,6% no ano que vem, no cenário de referência. No cenário alternativo, projeta IPCA de 4,2% em 2024 e 3,4% em 2025.

As medianas para os horizontes mais longos também se mantiveram descoladas do centro da meta. Para 2026, oscilou de 3,60% para 3,61% após 14 semanas de estabilidade. Para 2027, seguiu em 3,50% pela 63ª semana consecutiva.