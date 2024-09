Best-seller ?A cabana? é sucesso também no streaming

A Cabana, filme de 2017 com Sam Worthington e Octavia Spencer, entrou no catálogo da Netflix este mês e já surgiu entre os filmes mais assistidos do Brasil. O drama, que conta a história de um pai que lida com o desaparecimento da filha, é de tom espiritual e foi baseado em um dos maiores best-sellers mundiais.

A Cabana conta a história de Mackenzie Allen Phillips, um homem atormentado pelo sumiço de sua filha mais nova. Apesar de ela nunca ter sido encontrada, sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local, onde ele recebe uma lição de vida.

Escrito por William P. Young e lançado em 2007, A Cabana é um livro religioso, que aborda temas como a existência do mal, o ódio, perdão e dor. Depois de ser recusado por diversas editoras, Young criou sua própria empresa para publicar o livro nos Estados Unidos, e pouco depois de um ano de lançamento, a obra chegou ao topo da lista dos mais vendidos do The New York Times.

No Brasil, A Cabana vendeu mais de 4,7 milhões de cópias e é o maior sucesso da Editora Sextante, na frente de títulos como O Monge e o Executivo (3,5 milhões) ou O Código Da Vinci (1,9 milhões). Ao redor do mundo, ele vendeu aproximadamente 20 milhões de exemplares.

FICÇÃO REAL. Apesar de Young descrever A Cabana como uma "ficção real", a história em si não é baseada em fatos. O autor justifica a definição porque o livro é baseado em sua experiência com a crença e sua relação com seu pai.

Ao New York Post, o autor explicou: "Eu estava começando a levantar questões, fazer perguntas. Tinha conversas sobre dor, perda, sofrimento, ser humano. Tinha diálogo. Comecei a fazer anotações, páginas, rascunhos destas conversas e comecei a reuni-las. Pensei em escrever uma história sobre quem é essa pessoa que faz essas perguntas e por quê". Para Young, o personagem de Mackenzie é uma versão dele mesmo.

Dirigido por Stuart Hazeldine, A Cabana está disponível na Netflix. Já o livro, de 240 páginas, está disponível na Amazon pela Editora Arqueiro, a partir de R$ 38,85.

