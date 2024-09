Nicky Jam terá parceria com Maná tirada do ar após apoio a Trump, diz banda

A banda mexicana Maná afirmou em seu Instagram neste domingo, 15, que pretende retirar do ar nas plataformas digitais a música De Pies a Cabeza, uma colaboração com Nicky Jam. O anúncio foi feito após o cantor declarar apoio a Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos.

"Durante os últimos 30 anos o Maná apoiou e defendeu os direitos dos latinos no mundo. Não existe negócio ou promoção que valha mais que a dignidade de nossa gente. Por isso, hoje o Maná decidiu retirar sua colaboração com Nicky Jam, De Pies a Cabeza, de todas as plataformas digitais", diz o comunicado.

A postagem também é acompanhada por uma imagem com a inscrição "Maná não trabalha com racistas". Até o momento, Nicky não chegou a se pronunciar sobre as críticas do Maná.

Jam chamou atenção recentemente quando participou de um evento de campanha ao lado de Donald Trump, candidato a presidente pelo partido republicano nos Estados Unidos. Ao anunciá-lo Trump chegou a cometer uma gafe pensando se tratar de uma mulher. O músico tratou o momento com bom humor em seu Instagram.