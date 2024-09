Abel tenta evitar ansiedade em busca do tri brasileiro do Palmeiras e cita animação da Disney

Com as atenções voltadas exclusivamente para o Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, disse depois da goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, neste domingo, no Allianz Parque, que é preciso pensar jogo a jogo e citou a animação Divertida Mente 2 na busca pelo tricampeonato seguido.

"É um jogo de cada vez. Não posso ter esta ansiedade", afirmou Abel. "Não vou criar esta ansiedade em mim mesmo. Já viram Divertida Mente? Não vou criar a Ansiedade", completou ele, em referência à personagem da franquia da Disney e da Pixar.

O técnico português afirmou ainda que os brasileiros vivem muito melhor. "Aprendi com vocês, brasileiros. Quem pode desfruta a vida", disse o técnico, acrescentando que não se deve levar o futebol tão a sério. "Futebol tem que ser como parque de diversão, o jogador tem que se divertir. Também tenho direito a desfrutar a vida pessoal e profissional."

Com a goleada sobre o Criciúma, o Palmeiras chegou a 50 pontos, 3 a menos do que o líder Botafogo. A principal diferença entre os dois postulantes ao título é que o time do Rio ainda disputa a Libertadores e na quarta-feira enfrenta o São Paulo pela partida de ida das quartas de final, enquanto o Palmeiras só volta a jogar no domingo, contra o Vasco. Botafogo e Palmeiras se enfrentam na 38ª e última rodada do Brasileiro no dia 8 de dezembro, com mando do clube carioca.

"A partir do momento que ficamos fora da Libertadores e da Copa do Brasil, eu falei aos jogadores, vamos treinar mais e jogar menos", afirmou. "Vamos focar só no Brasileirão e lutar por ele até o fim", completou Abel.

Em busca do terceiro título brasileiro consecutivo, feito obtido apenas pelo São Paulo na era dos pontos corridos, o técnico disse que esse tempo extra de preparação é essencial para cuidar do estado mental e emocional. "Tivemos tempo para viver. Coisa que é fundamental. Não somos só jogadores ou treinadores. Descansar a mente e o emocional é fundamental."

O técnico palmeirense citou ainda que só é possível cobrar alta intensidade com os atletas bem taticamente, fisicamente e tecnicamente. "Muitas vezes jogamos a 70% do nosso potencial. Isto faz diferença no resultado final", afirmou Abel.