Temperatura despenca em SP após semana de calor intenso; veja previsão para os próximos dias

O domingo, 15, na capital paulista é de muita nebulosidade e termômetros que oscilaram em torno dos 17°C, após dias de calor intenso. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), isso ocorre devido a uma frente fria e a temperatura não deve ultrapassar 22°C.

"As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas mínimas chegaram aos 14,7°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 18,1°C", informou o CGE.

Na terça-feira, 11, os termômetros da zona norte chegaram a marcar 35,2°C. A cidade estava em "atenção" para altas temperaturas desde o último domingo, 8, quando foi emitido o primeiro alerta da Defesa Civil.

A equipe de meteorologistas do CGE explicou que, como os ventos passam a soprar de sul e sudeste, transportam a umidade do oceano para a Grande São Paulo, o que causa muita nebulosidade e favorece a ocorrência de garoa e chuviscos. "Essas condições devem aliviar significativamente o tempo seco dos últimos dias, elevando os índices de umidade, melhorando a qualidade do ar e amenizando o calor."

Segundo o CGE, os próximos dias também começam com nebulosidade, garoa, chuviscos e temperaturas mais amenas, o que deve ajudar a elevar os índices de umidade e melhorar a qualidade do ar, mas isso muito provavelmente não será capaz de repor o déficit hídrico. Setembro registrou por ora apenas 0,2mm de chuva, o que corresponde a 0,3% dos 68,5mm esperados para o mês.

Veja previsão para os próximos dias:

- Segunda-feira, dia 16: mínima de 15°C e máxima de 20°C (chuvas fracas e garoa)

- Terça-feira, dia 17: mínima de 14°C e máxima de 22°C (o sol retorna entre nuvens)